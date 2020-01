GF VIP, Pago confessa il vero motivo per cui ha accettato: “Ho bisogno di soldi” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Questa mattina, martedì 7 gennaio, in edicola è uscito l’ultimo numero di TV Sorrisi e Canzoni in cui sono state pubblicate le interviste a tutti i vip che prenderanno parte al Grande Fratello. Domani, infatti, la porta rossa si aprirà ufficialmente e tutti i protagonisti potranno incominciare questa avventura. Tra questi c’è anche Pago, l’ex di Serena Enardu, il quale si è lasciato molto andare nell’intervista ed ha raccontato perché ha accettato il GF VIP. Contrariamente a come spesso capita, il cantante ha deciso di essere sincero e schietto al 100%. Più che il viversi una nuova esperienza, mettersi in gioco ed altro, Pago ha accettato la proposta dei piani alti di Mediaset perché ha bisogno di soldi. Pago e il bisogno di soldi Nel corso dell’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, Pago ha parlato del suo imminente ingresso nella casa del GF VIP. Come tutti ... Leggi la notizia su kontrokultura

