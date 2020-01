Gf Vip, Cucuzza fa la respirazione bocca a bocca alla Rusic. Rita: "Ha messo la lingua" - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Serena Pizzi Primo siparietto divertente tra Rita Rusic e Michele Cucuzza. Il pubblico esplode Fra lustrini, colori e luci a neon è iniziata la quarta edizione del Gf Vip, la ventesima da quando il Gf è arrivato in Italia. Quest'anno, al timone del programma, c'è il re del gossip, delle indiscrezioni e dei petteolezzi: Alfonso Signorini. Ma in questo cammino, il direttore del settimanale Chi non sarà da solo. Una scintillante Wanda Nara e un istrionico Pupo saranno i suoi compagni d'avventura. E dopo le dovute presentazioni che un grande evento del genere richiede, si entra nel vivo del reality. Il primo ad entrare dalla porta rossa è l'insospettabile Michele Cucuzza. Il giornalista sarà un concorrente che darà un tocco in più alla Casa, ai concorrenti e ai telespettatori. E di questo ne siamo certi. Ma non appena entrato al Gf Vip deve fare i conti con il primo scherzo. ... Leggi la notizia su ilgiornale

Effequadro_blog : #GfVip, Michele Cucuzza bacia Rita Rusic - - ilGazzettinoves : #GfVip, Michele Cucuzza bacia Rita Rusic - @GF_diretta #gfvip4 @GFVIPIT - - antoniotortore9 : @trash_italiano Buona sera per me Signorini sta sera prima di incominciare a presentare doveva ringraziare a Ilaria… -