Gf Vip, Antonella Elia: "Nella casa solo per i soldi, non amo i miei colleghi" - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Francesca Galici Schietta e senza peli sulla lingua, AntoNella Elia ha dichiarato il reale motivo per il quale ha scelto di partecipare al Grande Fratello Vip e si è espressa sul gradimento verso i suoi colleghi con la consueta sincerità È tutto pronto per il primo kick-off del Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini. Questa sera si riaprirà la porta rossa della casa più spiata d'Italia, che per le prossime settimane ospiterà i 19 reclusi illustri. Tra loro c'è anche AntoNella Elia, una delle partecipanti più attese di questa edizione del Gf formato celebrity. La showgirl, recentemente finita nel mirino dell'opinione pubblica per lo scontro violento con Taylor Mega a La Repubblica delle donne, ha risposto alle domande del settimanale Chi a poche ore dall'ingresso Nella casa. Pungente e diretta come sempre, AntoNella Elia non ha mai rinunciato a dire la sua, anche ... Leggi la notizia su ilgiornale

