GF Vip, Alfonso Signorini risponde alle critiche di Cristina Plevani (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alfonso Signorini risponde alle critiche di Cristina Plevani al Grande Fratello Vip dopo l’annuncio dell’ingresso nella casa di Cinecittà di alcuni ex concorrenti del reality. Nel cast infatti spiccano alcuni nomi storici della trasmissione come Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini. La Plevani ha commentato su Instagram la scelta di Signorini di inserire nello show gli ex colleghi affermando di non essere stata contattata dalla produzione. “Quando non conti un c***o e non ti prendono in considerazione nemmeno come highlander del Grande Fratello – ha scritto su Instagram, sfogandosi -. O sto loro troppo sul… Ovviamente tifo per Sergio Volpini e Salvo Veneziano e ovviamente non dirò mai quello che penso realmente”. A poche ore dall’inizio del Grande Fratello Vip, Signorini ha deciso di replicare alle parole di Cristina. ... Leggi la notizia su dilei

tttreality18 : RT @mattino5: Questa sera super appuntamento con il @GrandeFratello Vip su #Canale5! In bocca al lupo Alfonso Signorini, noi ti aspettiamo… - andreapalazzo2 : RT @mattino5: Questa sera super appuntamento con il @GrandeFratello Vip su #Canale5! In bocca al lupo Alfonso Signorini, noi ti aspettiamo… - mattino5 : Questa sera super appuntamento con il @GrandeFratello Vip su #Canale5! In bocca al lupo Alfonso Signorini, noi ti a… -