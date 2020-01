GF Vip 2020, Adriana Volpe ammette: “Siamo al punto di non ritorno” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Adriana Volpe prima del Grande Fratello Vip fa una confessione: “Siamo al punto di non ritorno” Il monologo di Vanessa Incontrada durante una puntata di ’20 che siamo Italiani’ sull’odio, le critiche e gli attacchi ricevuti sui social sul suo conto e sul suo aspetto fisico in tutti questi anni, hanno smosso molti personaggi Vip e del mondo dello spettacolo ad esprimere il proprio pensiero su questo argomento. Tra questi anche Adriana Volpe, concorrente del Grande Fratello Vip, che ha dichiarato a Nuovo: “Siamo al punto di non ritorno. Serve una normativa per fermare questi leoni da tastiera che si nascondono dietro l’anonimato”. L’ex padrona di casa di Mezzogiorno in Famiglia, inoltre, si è detta d’accordo con Chiara Ferragni quando ha sostenuto che basterebbe richiedere la carta d’identità per iscriversi ai social: ... Leggi la notizia su lanostratv

