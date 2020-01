Gelo e Nebbia, l’Inverno di Milano: minime di -6°C, temperature ferme a -3°C in pieno giorno. Lo spettacolo della Galaverna [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gelo e Nebbia: il volto più freddo dell’Inverno attanaglia Milano da 48 ore. La città è coperta da una fitta Nebbia che mantiene molto basse le temperature. A Malpensa la temperatura è ferma a -3°C in pieno giorno, dopo una minima notturna di -5°C, che bissa i -5°C già raggiunti ieri. Le minime di stamattina sono arrivate addirittura a -6°C a Mariano Comense e Cortenuova di Monticello Brianza. A Linate siamo fermi a 0°C, come su gran parte del centro cittadino. Le località più fredde alle ore 11:00 sono Rescaldina (-1,4°C dopo una minima di -3,4°C), Saronno (-1,7°C in pieno giorno dopo una minima di -3,4°C) e Nizzolina di Marnate (-1,9°C dopo una minima di -4,8°C). Gelo anche a Brescia, dove dopo una minima di -3°C, adesso abbiamo ancora -1°C. Situazione analoga in gran parte della pianura Padana, dall’Emilia Romagna al Veneto sud/occidentale dove la Nebbia mantiene ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

