Galleria Giovanni XXIII, in corso riunione per diminuire tempi lavori (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – Accorciare i tempi dei lavori di riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII, lavorando h24 compresi i sabati e le domeniche. È questa, secondo quanto si apprende, la volonta’ della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Oggi e’ prevista una riunione tra gli uffici del Simu e la ditta che effettuera’ i lavori dal 20 gennaio prossimo. L’intenzione dell’Amministrazione e’ chiedere alla ditta di lavorare invece che su due turni da 8 ore ciascuno per 16 ore consecutive, su tre turni coprendo le 24 ore, inclusi i finesettimana. Cio’ comporterebbe una diminuzione dei tempi rispetto ai 75 giorni previsti per la ‘canna nord’. In queste ore la ditta e’ attesa all’assessorato alle Infrastrutture per un incontro con l’assessora Linda Meleo, in cui si valutera’ questa possibilita’. L'articolo Galleria ... Leggi la notizia su romadailynews

