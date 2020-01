Furgone investe pedoni a Roma: tre ferite gravi, c'è anche una bambina di 4 anni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le vittime sono una donna albanese di 67 anni, una moldava di 36 ed una bambina di 4 anni. A bordo del Peugeot Boxer un italiano di 68 anni che avrebbe perso il controllo del mezzo per cause in via di accertamento Leggi la notizia su repubblica

cronacadiroma : +++ FLASH +++ #8Gennaio #Roma - Grave anche una bambina di 4 anni - Adnkronos : Roma, furgone sbanda e investe due donne e bimba - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Roma, perde controllo del furgone e investe nonna, mamma e figlia: grave bimba di 4 anni -