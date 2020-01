Fuorionda a Vieni da Me, l’ospite imbarazza Caterina Balivo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nell’ultima puntata andata in onda di Vieni da Me un bizzarro Fuorionda di una delle ospiti presenti al programma di Rai Uno, mette in imbarazzo Caterina Balivo. Alla puntata del 7 gennaio 2020 scorso, in studio Fioretta Mari, esperta di dizione, attrice e una delle prime insegnanti della scuola di Amici di Maria De Filippi. La prima diretta del 2020 della trasmissione condotta dalla presentatrice partenopea è iniziata con alcuni esilaranti colpi di scena. Fioretta Mari ha rilasciato una lunga intervista a Vieni da Me, parlando della sua vita e della sua carriera. Ma tra le tante osservazioni dell’attrice, qualcuna ha colpito più delle altre, stupendo anche Caterina Balivo. Fioretta Mari e le battute a Vieni da Me Diversi gli ospiti in studio a Vieni da Me e tra i tanti anche Simone Bonaccorsi, modello ed ex Più bello d’Italia. La scorsa estate ... Leggi la notizia su velvetgossip

zazoomnews : Caterina Balivo il fuorionda dell’ospite a Vieni da Me la imbarazza - #Caterina #Balivo #fuorionda - infoitcultura : Caterina Balivo, fuorionda imbarazzante dell'ospite a Vieni da me: «Meglio che si vada a nascondere» - Globe1078 : Caterina Balivo, fuorionda imbarazzante dell'ospite a Vieni da me: «Meglio che si vada a nascondere» -