Frozen, il villaggio austriaco che ha ispirato Arendelle "assediato" dai turisti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Frozen, villaggio austriaco apparentemente fonte d'ispirazione per Arendelle si riempie di turisti; il sindaco cerca soluzioni per diminuire l'affluenza. Il Regno di Arendelle, ambientazione di Frozen - Il Regno di Ghiaccio e il suo sequel, Frozen II - Il Segreto di Arendelle, i film d'animazione di maggior successo della storia, potrebbe essere stato ispirato da un villaggio austriaco che ora si ritrova con più turisti che spazio vitale. Hallstatt, Austria. Popolazione: 778 abitanti. Numero di turisti? Più di 10.000. Al giorno. E questo starebbe creando dei problemi, racconta il Guardian. Ma perché tutto questo interesse per un sì bellissimo, ma fino a qualche anno fa nemmeno tanto conosciuto villaggio (nonostante sia patrimonio dell'Unesco) a un'ora di macchina da Salisburgo ... Leggi la notizia su movieplayer

