Francia, bambino trovato morto nel carrello di un aereo proveniente dalla Costa D’Avorio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Francia, bambino trovato morto nel carrello di un aereo Air France Il cadavere di un bambino di “circa dieci anni” è stato ritrovato stamattina nel carrello di un aereo di Air France atterrato all’aeroporto parigino di Roissy Charles de Gaulle in provenienza da Abidjan, in Costa D’Avorio. Lo si apprende da fonti della polizia. Il Boeing 777, volo AF703 che collega Abidjan (ABJ) a Parigi – Charles de Gaulle, era decollato da Abidjan, martedì sera per atterrare poco dopo le 5 di mattina a Parigi. In un comunicato stampa, la compagnia aerea, che conferma la morte di un “passaggio clandestino” senza specificarne l’età, esprime compassione e parla di “dramma umano”. Negli ultimi anni, diversi clandestini, tra cui adolescenti africani, hanno provato a fuggire nello stesso modo dal Paese. Le temperature scendono a -50° tra i 9 e i ... Leggi la notizia su tpi

