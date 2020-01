Francia, bambino morto in aereo: era nascosto nel carrello (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Orrore in Francia, bambino trovato morto nel carrello di un aereo Air France partito da Abidjan, in Costa d’Avorio. Francia, bambino trovato morto nel carrello di un aereo della Air France partito dalla Costa d’Avorio. Il piccolo, di una decina d’anni, sarebbe un passeggero irregolare che avrebbe provato a raggiungere l’Europa viaggiando nascosto sul velivolo. Francia, trovato un bambino morto nel carrello di un aereo Le autorità francesi hanno confermato la notizia informando della morte di un bambino di una decina d’anni. Il corpo del piccolo è stato trovato nel carrello di un aereo della Air France partito da Abidjan, Costa d’Avorio, e atterrato all’aeroporto di Roissy Charles de Gaulle. Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/airfrance La conferma delle autorità francesi Le autorità francesi hanno aperto un’indagine ... Leggi la notizia su newsmondo

RaiNews : Il cadavere di un bambino è stato ritrovato stamattina nel carrello di un aereo Air France atterrato all'aeroporto… - repubblica : Francia, bambino trovato morto nel carrello di atterraggio di un aereo proveniente da Abidjan - giovcusumano : RT @AngiKappa: Francia, bambino trovato morto nel carrello di atterraggio di un aereo proveniente da Abidjan -