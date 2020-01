Francesco Facchinetti a Blogo: "Cara tv italiana, non lasciarti sfuggire Mariasole Pollio e Frank Matano" (VIDEO) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Come anticipato in tempi non sospetti da Blogo, c'è anche Francesco Facchinetti nella giuria di Il cantante mascherato, il nuovo show di Milly Carlucci al via venerdì prossimo in prima serata su Rai1. Il conduttore e imprenditore ai nostri microfoni ha raccontato come è nato il suo coinvolgimento nel programma targato Endemol Shine Italy, di cui si è mostrato da subito convinto sostenitore:Quando ho visto per la prima volta il format di Il cantante mascherato è stato come quando ho visto per la prima volta The Voice. Dietro a Il cantante mascherato c'è un genio, spero sia il programma che detterà legge nei prossimi 10 anni.Francesco Facchinetti a Blogo: "Cara tv italiana, non lasciarti sfuggire Mariasole Pollio e Frank Matano" (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 08 gennaio 2020 18:21. Leggi la notizia su blogo

