Florida, da 32 anni nel braccio della morte ma un detenuto lo scagiona (Di mercoledì 8 gennaio 2020) James Dailey, 73 anni, veterano della guerra del Vietnam, rischia di essere messo a morte nello stato americano della Florida, se il governatore Ron De Santis non interverrà direttamente. Il 30 dicembre è infatti scaduto il rinvio della data di esecuzione, prevista a novembre, e presto potrebbe esserne fissata una nuova. Dailey è stato condannato a morte 32 anni fa per l'omicidio, avvenuto nel 1985 nella contea di Pinellas, della quattordicenne Shelly Boggio. Fu un omicidio terribile: 31 (...) - Mondo / Pena di morte, USA, , Vittime innocenti Leggi la notizia su feedproxy.google

