Floriana Messina Instagram, lo spacco è vertiginoso: «Pura seduzione!» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’affascinate Floriana Messina si trova in vacanza negli Emirati Arabi. Ogni giorno attraverso i social la showgirl condivide alcuni momenti di questa avventura con i suoi numerosi followers. Poche ore fa Floriana Messina su Instagram ha postato una foto mozzafiato per mostrare le bellezze di Dubai. Gli ammiratori però non hanno notato minimamente il panorama, perchè un dettaglio del look di Floriana ha completamente catturato la loro attenzione. Lo spacco dell’influencer è vertiginoso. Il post in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. La loro fervida immaginazione ha raggiunto livelli indescrivibili. Non c’è nulla da fare, il mix perfetto tra bellezza e sensualità rende la Messina irresistibile. Leggi anche –> Floriana Messina Instagram, il décolleté emerge dall’idromassaggio: «Che bonbon!» Floriana Messina Instagram: lo spacco è ... Leggi la notizia su urbanpost

