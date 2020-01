Flavio Montrucchio, successo su Real Time con Bake Off Italia e Primo Appuntamento (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Flavio Montrucchio è tornato su Real Time con la quarta stagione di Primo Appuntamento, il dating show basato sul format inglese First Dates che è andato in onda per la prima volta in Italia nel 2017. Gli ascolti tv hanno nuovamente premiato il conduttore televisivo Flavio Montrucchio, il quale ha fatto volare la prima serata della rete con oltre mezzo milione di telespettatori (504.000 mila), raggiungendo uno share del 2%. Ottimi ascolti erano già stati registrati venerdì durante la prima puntata di Bake Off Italia All Stars Battle, show guidato sempre dal bel 44enne. Primo Appuntamento si è posizionato al secondo posto del podio dei social nella fascia di messa in onda e si è classificato come quarto programma nazionale della serata. Oltre che al format, amato soprattutto sul web, il successo non può che essere imputato anche alla conduzione dello stesso Flavio Montrucchio, ... Leggi la notizia su trendit

