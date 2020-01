Festival di Sanremo 2020: Michele Bravi tra gli esclusi? Lo scoop scatena i fan del cantante (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il settimanale CHI ha svelato i nomi di alcuni degli esclusi eccellenti del prossimo Festival di Sanremo 2020 e sui social è polemica contro Amadeus per aver scartato Michele Bravi. Michele Bravi è tra gli esclusi dal prossimo Festival di Sanremo 2020? Lo scoop è arrivato dal settimanale CHI e ha scatenato una vera rivolta contro Amadeus per aver scartato il cantante umbro, ritornato sulle scene a più di un anno dall'incidente che l'aveva visto coinvolto a Milano e che era costato la vita a una donna. Il direttore artistico aveva rivelato già in precedenza l'elenco dei big in gara a Sanremo 2020, svelando solo nella serata del 6 gennaio che, a completare la lista, si erano aggiunte anche Tosca e Rita Pavone, ma oggi è CHI a spoilerare i ... Leggi la notizia su movieplayer

