Fede Rossi e gli auguri alla sua Paola di Benedetto per il GFVIP: la foto bollente su Instagram (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’amore tra Federico Rossi, membro del duo Benji e Fede, e Paola di Benedetto, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello VIP va a gonfie vele. Nonostante nel recente passato tra i due ci sia stato un periodo di “crisi”, adesso il peggio è passato e la foto appena pubblicata su Instagram ne è la prova. Federico infatti ha pensato bene di fare gli auguri alla sua giovane fidanzata Paola di Benedetto, per la nuova avventura del Grande Fratello Vip 20. Il cantante ha postato una foto in cui i due si mostrano abbracciati con i soli pantaloni addosso. Paola di Benedetto, infatti, sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. L’ex Madre Natura non è nuova alle partecipazioni ai reality show. Ricordiamo benissimo la sua avventura all’Isola dei Famosi in cui si conobbe con Francesco Monte, ex (a quei tempi) di Cecilia Rodriguez. Tra i due poi la ... Leggi la notizia su cronacasocial

GuyTotti : RT @maggieargan: Per me è un vanto condividere la fede calcistica con Daniele De Rossi. E sono fiera che sia stato il mio Capitano. Grazie… - t_Cmdn : @Lory28678194 @matteosalvinimi La Fede è solo per Nostro Signore. E si, l'Italia è piena di gente che si ubriaca e… - Lory28678194 : @t_Cmdn @matteosalvinimi Si hai ragione! In Romagna è pieno di signor Mario Rossi che tirano lattine nelle vetrine!… -