F24 compensazione oltre 5000 euro, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Di mercoledì 8 gennaio 2020) F24 compensazione oltre 5000 euro, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Con la Risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativi alle modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta usati in compensazione, con riferimento all’articolo 3 (commi da 1 a 3) del Dl n. 124/2019 che ha apportato alcune novità in materia legate alla procedure da seguire. F24 compensazione oltre 5.000 euro: cosa dice il Dl n. 124/2019 Il comma 1 del sopraccitato articolo estende ai crediti usati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’Irap (addizionali e imposte sostitutive comprese) l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. In precedenza quest’obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei ... Leggi la notizia su termometropolitico

fisco24_info : Bonus per l’efficienza energetica in compensazione anche con le accise: Si tratta di un credito d’imposta che può e… - DifeProprietari : RIVOLUZIONE NELLA COMPENSAZIONE IN F24 OBBLIGO DI PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA CUI EMERGE IL CRE… - lagenziaviaggi : Con la Risoluzione n°110/E del 31-12-2019, l’Agenzia delle Entrate ha dato i primi chiarimenti sulle modalità di pr… -