Evade dai domiciliari | denunciato 20enne nell’Avellinese

Roma - detenuto Evade dai domiciliari per festeggiare il Natale con i parenti : I carabinieri hanno arrestato per evasione un detenuto ventiduenne ai domiciliari che è uscito dalla sua abitazione dove era ristretto per raggiungere i parenti a Tor Bella Monaca e festeggiare insieme il Natale. I militari lo hanno raggiunto e portato in caserma, dove sarà sottoposto a rito direttissimo.Continua a leggere

Evade dai domiciliari il 24 dicembre - 35enne arrestato a Scampia : Tempo di lettura: 1 minutoI carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato, per evasione e resistenza a pubblico ufficiale, V. M., 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari, ha pensato bene di uscire di casa per incontrare alcune persone in via Fava. I militari hanno riconosciuto Madonna e si sono avvicinati. Il 35enne ha così iniziato a correre sperando di farla franca. ...

Napoli - Evade dai domiciliari per incontrare gli amici alla Vigilia di Natale : arrestato : Un uomo di 35 anni, V.M. le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri: nonostante fosse agli arresti domiciliari, il 35enne è uscito di casa per incontrare alcuni amici. L'uomo è stato rintracciato dai militari dell'Arma in via Fava e, dopo un breve inseguimento e una colluttazione, è stato tratto in arresto.Continua a leggere

Montoro - Evade dai domiciliari : 30enne in carcere : Tempo di lettura: 1 minutoMontoro Inferiore (Av) – I Carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore hanno dato esecuzione al decreto, che disponeva la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un trentenne di Montoro. Tale provvedimento è scaturito a seguito di denunce per il reato di evasione: in due occasioni, all’esito del ...

Evade dai domiciliari - 30enne denunciato dai carabinieri : Tempo di lettura: 1 minutoI carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un trentenne, ritenuto responsabile del reato di evasione. Lo stesso, sottoposto agli arresti domiciliari, al momento del controllo non veniva trovato nell’abitazione statuita per tale misura cautelare. Successivamente rintracciato, alla luce delle evidenze emerse, a suo carico è scattata la denuncia alla Procura della ...

Guendalina Tavassi - dopo la polemica con la figlia e l'ex mostra la sua vita da mamma : «Ecco cosa faccio per Evadere dai problemi» : Guendalina Tavassi ha 897mila followers su Instagram e recentemente è al centro di una polemica con la figlia Gaia. Una bagarre che inevitabilmente è finita sui social. E proprio...

Evade dai domiciliari per andare a rubare : Evade dai domiciliari e va a rubare. Sembra la scena di un film ma è quanto accaduto ieri a Marsala, in provincia di Trapani. Una donna, Francesca Montagna, di 41anni, stava scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico per via di un precedente reato. La vita relegata tra le mura domestiche a quanto pare stava stretta alla donna che ha deciso di uscire di casa per rifornirsi di ...

Reggio Calabria. Antonino Infantino Evade dai domiciliari a 92 anni : Si trovava agli arresti domiciliari all’età di 92 anni. Risponde dell’accusa di detenzione illegale di arma. Lui però ha deciso

Tunisino Evade dai domiciliari : sorpreso - prende a testate un agente e danneggia "pantera" : Il 30enne Hamed Hamza aveva ricevuto il permesso di allontanarsi da casa per poter continuare a recarsi sul posto di lavoro, ma gli agenti della questura lo hanno sorpreso a camminare in una strada ben lontana dall'officina dove invece si sarebbe dovuto trovare. Alla richiesta di mostrare i documenti, il magrebino ha reagito prendendo a testate un poliziotto Federico Garau ? Luoghi: ...