Erosione costiera: a Villa San Giovanni l’amministrazione a lavoro per mitigare l’emergenza (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La grave Erosione costiera del litorale del Comune di Villa San Giovanni è stato oggetto dell’ennesima riunione tra l’amministrazione comunale e le associazioni territoriali. Subito dopo la mareggiata di fine anno, il 3 gennaio è stato necessario un incontro per mettere nero su bianco le emergenze e procedere a passo spedito verso la risoluzione di un problema che non può più attendere i tempi della burocrazia. All’incontro hanno preso parte alcuni membri dell’associazione La Madonnina, del Comitato Difesa Costa di Cannitello, la Comandante del Corpo di Polizia Locale Donatella Canale, il Sindaco f.f. Mariagrazia Richichi, il Presidente del Consiglio Comunale Antonino Giustra, gli Assessori Pietro Caminiti e Giovanni Imbesi, e la Consigliera Aurora Zito. Ad aprire i lavori è stato il presidente del Comitato Difesa Costa di Cannitello Sergio Alessio Ruffo, ripercorrendo l’iter ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

