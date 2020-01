Eros Ramazzotti ingrassato: beccato in costume, che pancia! [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Vacanze all’estero per Eros Ramazzotti, che in occasione del Capodanno è volato nell’oceano Indiano in dolce compagnia. Quest’anno sia i bambini che la sua Aurora Ramazzotti, insieme all’inseparabile fidanzato Goffredo, hanno deciso di trascorrere con papà Eros l’ultimo dell’anno. I FOTOgrafi del settimanale Chi hanno immortalato i momenti più spensierati di questa vacanza in famiglia: Aurora al massimo della sua forma fisica, splendida in un bikini striminzito che mette in mostra il suo corpo sempre più allenato e tonico, accompagnata dall’adone Goffredo. Risate, salti, abbracci e giochi sulla spiaggia ritraggono una famiglia sempre unita, nonostante tutto. Ma in mezzo a tanto amore è impossibile non notare che Eros Ramazzotti abbia messo su qualche chilo di troppo. In costume da bagno appare infatti ingrassato, con una pancia notevole: ... Leggi la notizia su velvetgossip

