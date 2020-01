Emilia-Romagna, alle regionali c’è anche la lista M3V: “Non chiamateci no-vax, sui vaccini vogliamo solo la verità” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Elezioni Emilia-Romagna, intervista al candidato del M3V Domenico Battaglia, 46 anni, medico palermitano residente da anni a Ferrara, è il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna del Movimento 3V, dove le tre V stanno per “Vaccini Vogliamo Verità”. TPI lo ha intervistato per comprendere meglio le sue posizioni su scienza e vaccini e, più in generale, il suo programma elettorale. Dottore, il vostro movimento è contro i vaccini? No, non c’è nessuna contrarietà ideologica. Quello dei no-vax è un discorso che è stato montato ad hoc per creare divisioni. Il tema dell’obbligo vaccinale non può essere discusso in un clima da stadio tra tifoserie contrapposte. Noi diciamo semplicemente che la pratica vaccinale, come ogni pratica medica, va commisurata con le persone che la ricevono e va quantomeno giustificata da un possibile pericolo per la salute ... Leggi la notizia su tpi

