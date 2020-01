Emery: «Neymar lasci il PSG e torni al Barcellona» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Unai Emery, ex allenatore di Neymar, consiglia al brasiliano di tornare al Barcellona, abbandonando il Paris Saint-Germain Unai Emery, intervenuto ai microfoni di El Larguero, ha invitato Neymar Jr a fare dietrofront, trasferendosi dal Paris Saint-Germain al Barcellona. «Sono molto convinto che tornerà a Barcellona. Ho anche dato il mio contributo per convincerlo a venire al PSG . Ora che sono in Spagna, penso che Neymar debba tornare. Lui è arrivato al PSG con l’intento di essere Messi a Barcellona». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

