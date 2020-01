Emergenza rifiuti a Roma, immondizia e cassonetti pieni nel XII Municipio: “Situazione fuori controllo” [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A Roma, è ancora Emergenza rifiuti: cumuli di spazzatura non raccolta per le strade con cui banchettano gabbiani e topi, cattivo odore e cassonetti incendiati non fanno di certo onore alla Città Eterna. “È veramente una situazione fuori controllo quella della raccolta e gestione dei rifiuti a Roma. Si parla molto su varie ipotesi di discarica nel territorio di Roma, prima è stata la volta di Falcognana, poi di Tragliatella, ora di Monte Carnevale, in piena Valle Galeria, senza al momento una soluzione credibile sulla gestione dei rifiuti. Un tema inerente problemi a salute, ambiente e decoro di una città che rappresenta anche la Capitale d’Italia. Ad oggi la situazione delle strade ed anche nei pressi degli istituti scolastici o dei presidi sanitari è veramente gravissima con cassonetti stracolmi da giorni, topi, gabbiani e blatte che proseguono a banchettare fra i rifiuti, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

