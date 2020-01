Elon Musk scatenato sul palco: il balletto durante il lancio della nuova Tesla in Cina che ricorda Steve Ballmer (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo la figuraccia (voluta?) coi finestrini non proprio infrangibili del nuovo CyberTruck, Elon Musk è tornato su un palco per una presentazione ufficiale. Questa volta è in Cina, a Shanghai, dove la sua azienda ha prodotto le prime dieci Tesla Model 3. Musk ha stupito tutti con una sorta di balletto che ha ricordato le performance dell’ex amministratore delegato di Microsoft, Steve Ballmer, oggi patron dei Los Angeles Clippers in Nba. Video Twitter/Ray4Tesla L'articolo Elon Musk scatenato sul palco: il balletto durante il lancio della nuova Tesla in Cina che ricorda Steve Ballmer proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Tesla, il balletto di Elon Musk per il lancio della Model Y. VIDEO - ilfattovideo : Elon Musk scatenato sul palco: il balletto durante il lancio della nuova Tesla in Cina che ricorda Steve Ballmer - Noovyis : (Elon Musk scatenato sul palco: il balletto durante il lancio della nuova Tesla in Cina che ricorda Steve Ballmer)… -