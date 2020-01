Elodie, il nuovo album esce 5 giorni prima di Sanremo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La bellissima Elodie Di Patrizi ha reso nota l’uscita del suo nuovo album. This is Elodie, questo il titolo del disco, uscirà di fatto il 31 gennaio 2020, ma senza Andromeda, il brano che l’artista presenterà a Sanremo. Come mai, dunque, l’ex protagonista di Amici ha deciso di anticiparlo con tale mossa totalmente inaspettata? Nell’era dello streaming, cantanti e musicisti sono sempre alla ricerca di soluzioni che possano aiutare la diffusione della loro musica. Con tale mossa, pertanto, la splendida cantante italo-creola potrà arrivare al Festival di Sanremo con un album già in classifica, sfruttando dunque la visibilità della nota kermesse ligure. Inoltre sarebbe fuori dall’ingordo delle uscite post sanremesi dei suoi colleghi, aggiudicandosi un vantaggio per nulla malvagio. This is Elodie uscirà all’inizio solo sulle piattaforme streaming. Il ... Leggi la notizia su notizie

unaltravitaa : RT @ely__hope: Il 31 gennaio esce il nuovo album di Elodie MADONNA SANTA NON VEDO L’ORA - silvestrasorber : ELODIE – IL NUOVO ALBUM “THIS IS ELODIE” - gual89 : Sono curioso per il nuovo album di mahmood ah no intendevo Elodie. -