Elisa Isoardi innamorata: vacanze in famiglia con Alessandro Di Paolo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un Natale da ricordare quello appena trascorso per Elisa Isoardi. La conduttrice de La prova del cuoco, infatti, ha passato le vacanze più dolci dell’anno in famiglia con una compagnia speciale, quella dell’imprenditore 40enne Alessandro Di Paolo, da mesi ormai al suo fianco. L’uomo ha raggiunto la Isoardi a Monterosso Grana, a pochi chilometri da Castelmagno, in provincia di Cuneo, paese d’origine della famiglia di Elisa. Presentazioni in famiglia per Alessandro Di Paolo ed Elisa Isoardi Sul numero di Chi in edicola mercoledì 8 gennaio le immagini della presentatrice con il fidanzato per quella che ormai si può definire una storia seria. Dopo l’addio a Matteo Salvini Elisa Isoardi ha aperto di nuovo le porte del cuore ad Alessandro Di Paolo, che per amore ha trascorso l’intero periodo delle feste nel paese della famiglia Isoardi anche per conoscere ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

