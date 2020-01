Eleonora Daniele termina la puntata di “Storie italiane” facendo un annuncio, il pubblico si alza in piedi e applaude felicissimo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nella puntata di ieri Eleonora Daniele ha fatto un annuncio molto importate: è incinta, aspetta una bambina e la chiamerà Carlotta. Eleonora Daniele ha voluto dare questa notizia al suo pubblico a fine puntata perché, come lei stessa ha spiegato, in tanti sui social le hanno chiesto se fosse incinta o meno. E così lei ha voluto essere in prima persona a raccontare al suo pubblico il bellissimo momento che sta vivendo. Lo ha detto tutto d’un fiato perché evidentemente l’emozione che provava era tanta e come lei stessa ha precisato “è un sogno che si avvera”. La bella e brava conduttrice a cominciato così: “Volevo condividere con voi pubblico e amici di Storie Italiane questa emozione che è grandissima” E poi ha proseguito: “Voglio concludere questa puntata con una bellissima notizia o almeno per me lo è … Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono ... Leggi la notizia su baritalianews

