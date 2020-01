Eleonora Daniele è incinta. La rivelazione della conduttrice in diretta tv (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Eleonora Daniele è una delle conduttrici più seguite e amate della televisione italiana. Ogni giorno con il suo programma Storie Italiane tratta temi di attualità andando ad approfondire alcune notizie di cronaca. Con i suoi inviati raggiunge i luoghi dove si sono consumate tragedie o delitti per raccontare nel dettaglio e svelare i retroscena delle vicende in questione. Nella sua trasmissione sfilano personaggi del mondo della televisione, del cinema, della musica e dello spettacolo che si raccontano. Trova sempre la maniera giusta per far rivelare ai suoi ospiti dettagli e particolari che incuriosiscono il telespettatore. Con la sua grinta e il suo sorriso ha conquistato il cuore di migliaia di persone che passano la mattinata in sua compagnia. Proprio al termine della puntata di martedì 7 gennaio ha rivelato al suo pubblico una notizia meravigliosa: è in dolce attesa. Il matrimonio ... Leggi la notizia su kontrokultura

