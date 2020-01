Eleonora Daniele è incinta. Ha dato la notizia in diretta TV. (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Eleonora Daniele è una nota ed amata conduttrice della televisione italiana. È diventata famosa nel 2001, nella trasmissione “La sai l’ultima”, che andava in onda su canale 5. Successivamente ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello. Dopo il suo debutto nel mondo televisivo, Eleonora si è dedicata al mondo del cinema ed ha recitato in conosciute serie TV, come La Squadra, Un posto Al Sole e Carabinieri 3. Nel 2004 ha intrapreso la carriera come conduttrice TV, nel programma Unomattina. Dal 2017, conduce il programma TV Storie Italiane, in onda su Rai 1 ed è stato proprio durante una delle ultime puntate, che Eleonora Daniele ha condiviso con i suoi fan, una notizia meravigliosa. “Voglio chiudere questa puntata di Storie Italiane con una bellissima notizia, ... Leggi la notizia su bigodino

