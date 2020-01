Elena Morali in lacrime a Pomeriggio Cinque: “Ho amato due uomini contemporaneamente” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’attesa confessione di Elena Morali è arrivata nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, dove la modella e attrice ha affrontato di petto la questione del tradimento e della separazione dal compagno storico Gianluca Fubelli. In una serie di dichiarazioni emotivamente pesanti, che hanno visto Morali sull’orlo del pianto, è arrivato dunque il racconto dalla prospettiva della protagonista; che ha svelato alla conduttrice di Canale 5 la maniera in cui la relazione con il comico è naufragata nel corso degli ultimi mesi.Riferendosi al tradimento operato assieme a Daniele Di Lorenzo, Elena Morali ha commentato come tra i due vi fosse stata “una storia molto tormentata“. La situazione precipitò quando la modella decise di portare avanti in contemporanea le relazioni con Scintilla e con Di Lorenzo. “Credo sia capitato a tutti di amare due persone insieme“, le sue parole, “e di non saper ... Leggi la notizia su velvetgossip

