Dream House film stasera in tv 8 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dream House è il film stasera in tv mercoledì 8 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola è diretta da Jim Sheridan con protagonisti Daniel Craig, Naomi Watts e Rachel Weisz. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVDream House film stasera in tv: cast e schedaUSCITO IL: 3 agosto 2012GENERE: ThrillerANNO: 2011REGIA: Jim Sheridancast: Daniel Craig, Naomi Watts, Rachel Weisz, Mark Wilson, Joe Pingue, Elias Koteas, Marton Csokas, Taylor Geare, Claire Geare, Brian Murray, Bernadette QuigleyDURATA: 92 MinutiDream House film stasera in tv: tramaDopo un party d’addio in ufficio, Will Eightenten (Daniel Craig) e sua moglie Libby (Rachel ... Leggi la notizia su cubemagazine

charlinoany : vo assisti barbie dream house - AvalinaLeather : We want to live in this Italian dream house. Rio Marina, Isola d'Elba,Toscana ?? Photo by Giuseppe Mondì -