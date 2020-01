Donna incinta, la figlia e un’anziana travolte da un furgone: le loro condizioni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tremendo incidente a Roma: due donne, una delle quali incinta sono state travolte insieme alla figlia di una delle due da un furgone fuori controllo Gravissimo incidente stradale nella Capitale. Due donne ed una bambina sono state falciate in pieno da un furgone. L’episodio si è verificato in via Vicoforte a Casalotti nel pomeriggio dell’8 … L'articolo Donna incinta, la figlia e un’anziana travolte da un furgone: le loro condizioni NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

