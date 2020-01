Disney Plus Italia – Inizia il conto alla rovescia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il conto alla rovescia è Iniziato! da Marzo 2020 sarà possibile fruire di tutti i contenuti targati Disney sulla piattaforma Disney Plus! Di seguito il comunicato stampa: La magia regnerà sovrana, la Forza si risveglierà e i tuoi personaggi preferiti vivranno per la prima volta insieme. Le storie più emozionanti di sempre hanno trovato finalmente la loro casa. Disney Plus Italia: Cosa potremo vedere? Avremo a disposizione 5 meravigliosi universi, il meglio di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Potremo scaricare serie TV e film fino a un massimo di 10 diversi dispositivi. Disney Plus Italia: Quanto costa? ll prezzo di lancio dell’abbonamento dovrebbe aggirarsi sui 6,18 euro al mese. Sarà possibile abbonarsi per 12 mesi al costo di 69,99 dollari, pari ad un costo mensile di 5,83 dollari (ossia 5,18 euro). Niente pubblicità, nè prezzi aggiuntivi. Pubblicheremo il ... Leggi la notizia su nerdgate

