Disaster Report 4: Summer Memories ha una data di uscita per Switch, PS4 e PC

Attraverso un comunicato stampa, NIS America è felice di annunciare che Disaster Report 4: Summer Memories sarà disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. All'ombra di un enorme terremoto, il mondo che conoscete non sarà più come prima. Dovrete sfidare una città a pezzi in cui le vostre scelte determineranno la sopravvivenza dei cittadini.Una calma giornata d'estate si trasforma in una catastrofe quando un violento terremoto colpisce la vostra città, gettando nel caos edifici e persone. Per sopravvivere, dovrete visitare luoghi familiari in circostanze terribili. I sopravvissuti che incontrerete e le decisioni cruciali che prenderete influenzeranno il corso della vostra esperienza e alla fine determineranno come finirà il vostro viaggio.In Disaster Report 4: Summer Memories dovrete pensare prima di agire, vagliando tutte le possibilità del caso. La città sarà piena di ...

