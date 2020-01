DIRETTA Sci alpino | Live Slalom Madonna di Campiglio 2020 | orario d’inizio | tv

LIVE Sport - Atp Cup - Dakar e le news del 7 gennaio in DIRETTA : Vinatzer e compagni pronti per lo slalom speciale - risultati opposti per Brescia e Dinamo Sassari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 7 gennaio : orari e programma 22.31 BASKET – La Germani Brescia esordisce bene nelle Top 16 di EuroCup 2019-2020: sconfitto a domicilio il Promitheas Patras, super prestazione di Awudu Abass. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 22.15 BASKET – La Dinamo Sassari si arrende a Oostende nella decima giornata di Champions League 2019-2020, nonostante uno strepitoso Dwayne ...

LIVE Brescia-Patrasso 63-57 - EuroCup basket 2020 in DIRETTA : la Leonessa vince la prima gara delle Top 16 - Abass MVP di serata! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.22 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, una buona serata a tutti i lettori di OA Sport. 22.21 I numeri finali dal campo, Brescia: 15/39 da 2, 9/24 da 3 e 6/9 ai liberi. Patrasso: 11/26 da 2, 8/31 da 3 e 11/20 i liberi. Preziosi per la Leonessa anche i 12 punti di Tyler Cain, da parte greca il top-scorer è Vangelis Mantzaris con 12 punti. 22.18 La Germani di coach vince nzo Esposito vince la prima ...

LIVE Brescia-Patrasso 47-49 - EuroCup basket 2020 in DIRETTA : si rimane punto a punto - decisivi gli ultimi cinque minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47-49 50% Cain a cronometro fermo. Due liberi per Tyler Cain che subisce fallo da Mavrokefalidis in penetrazione. Terzo fallo per Patrasso. 46-49 TRIPLA CENTRALE DI TOMMASO LAQUINTANA! 43-49 2/2 Mantzaris. 14 i punti del nuovo arrivato fino a qui. Abass regala due liberi a Mantzaris. Quinto fallo di squadra per la Leonessa, solo un’infrazione commessa da Patrasso. 43-47 Tripla di Mantzaris che ...

LIVE Brescia-Patrasso 40-41 - EuroCup basket 2020 in DIRETTA : i greci si rifanno sotto e sono avanti di una lunghezza a fine terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il terzo quarto sul parziale di 14-23 in favore di Promitheas che recupera sulla Leonessa e partirà con un piccolo vantaggio nell’ultimo quarto . 40-41 Mantzaris dal palleggio a 1″ dalla sirena dei 24. Brescia ha polverizzato un vantaggio di 14 punti. 40-38 Rapido contropiede chiuso dal neo-acquisto del Prometeo Vangelis Mantzaris. 40-36 LANSDOWNE sotto canestro rompe il parziale ...

LIVE Brescia-Patrasso 38-24 - EuroCup basket 2020 in DIRETTA : sale il vantaggio dei lombardi a metà terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-26 Gran giocata di Fieler che sfrutta il mismatch. Tredicesima palla offensiva persa dal Prometeo, il parziale del periodo fino a qui è di 12-6, situazione falli è 2-2. 38-24 Gran lavoro di Tyler Cain sotto canestro, Brescia prova l’allungo. Confermata la tripla di Lansdowne dopo un check degli arbitri, 6’15” alla fine del terzo quarto . 36-24 LUCA VITALI DALL’ANGOLO, il 7 ...

LIVE Brescia-Patrasso 26-18 - EuroCup basket 2020 in DIRETTA : gran secondo quarto della Germani che con un parziale di 16-3 è avanti all’intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-19 50% per Chase Fieler a cronometro fermo. Fallo di Andrea Zerini, il terzo personale per il centro biancoblù. 28-18 Lansdowne trova subito Cain che si appoggia al tabellone, +10 Germani. INIZIA IL TERZO quarto! 21.25 Il magic-moment del primo tempo: Octavius Ellis swats away the shot with a BIG hand

LIVE Brescia-Patrasso 26-18 - EuroCup basket 2020 in DIRETTA : gran secondo quarto della Germani che con un parziale di 16-8 è avanti all’intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.22 A tra poco per la ripresa del match. 21.20 I numeri dal campo, Brescia: 8/21 da 2, 2/10 le triple e 4/6 a cronometro fermo. Promitheas: 4/16 dal campo, 2/16 dall’arco e dalla lunetta 4/6. 21.17 Termina un primo tempo in cui si è segnato veramente poco, 26-18 il punteggio in favore di una Brescia che è uscita soprattutto nel secondo periodo. Luca Vitali trascina i biancoblù con 8 punti ...