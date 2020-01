Diletta Leotta e Daniele Scardina escono allo scoperto sui social: pubblicano la prima foto di coppia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Diletta Leotta e Daniele Scardina ufficializzano la loro storia d’amore sui social, su Instagram pubblicano la prima foto di coppia Si torna a parlare della relazione nata tra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina. Durante le vacanze di Natale la bellissima e sexy conduttrice ha raggiunto il fidanzato a Miami, dove lui vive, per trascorrere insieme la fine dell’anno. La Leotta non si è recata da sola a Miami, con lei c’era anche il fratello, segno che la loro storia d’amore è sempre più seria al punto da aver già fatto le presentazioni in famiglia. Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono concessi momenti di relax e amore, ma come al solito non si sono mostrati insieme sui social. Da quando stanno insieme i due non hanno mai condiviso scatti o video di coppia con i tantissimi fan che ogni giorno li seguono e li sostengono, preferivano forse mantenere il ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

stanzaselvaggia : Se l’intelligence americana elimina anche Diletta Leotta, si appende il poster di Trump in cameretta. - Affaritaliani : Diletta Leotta e Scardina, amore a Miami. Bikini mozzafiato e... LE FOTO - zazoomblog : Daniele Scardina e Diletta Leotta pubblicano la prima foto di coppia - #Daniele #Scardina #Diletta #Leotta -