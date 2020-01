Diana Del Bufalo risponde su Instagram ai gossip sul tradimento di Ruffini (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Diana Del Bufalo risponde su Instagram ai gossip sul tradimento di Paolo Ruffini. La coppia, come è noto, si è separata da qualche mese dopo circa tre anni d’amore. Una relazione che si è conclusa, come ha raccontato l’attrice, fra le lacrime e la rabbia. In questi giorni l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è volata alle Maldive con gli amici di sempre, ma i pettegolezzi continuano a inseguirla. In occasione della prima puntata di La Pupa e il Secchione, programma condotto da Ruffini, Vanya Stone ha affermato sui social di aver avuto una relazione clandestina con lui quando era ancora legato alla Del Bufalo. Non solo: la modella ha anche accusato il conduttore di averla esclusa dallo show poco dopo la rottura con Diana. Se Ruffini non ha commentato, la Del Bufalo ha scelto di rompere il silenzio su Instagram, pubblicando un post molto diretto e conciso. Nello ... Leggi la notizia su dilei

