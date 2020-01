Di Maio schiera l’Italia: «Condanniamo l’attacco iraniano, atto grave che accresce la tensione» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo l’attacco statunitense contro l’Iran, il governo italiano è stato criticato per non aver espresso subito una posizione in merito all’escalation in Medio Oriente. Ora, a poche ore dal raid iraniano in Iraq contro gli Usa, il capo della Farnesina Luigi Di Maio schiera l’Italia e condanna l’attacco. «È accaduto quello che temevamo. L’Iran ha risposto al raid Usa lanciando decine di missili contro le basi militari di Ayn al-Asad e di Erbil in Iraq», ha scritto Di Maio su Facebook. «Entrambe ospitano personale della coalizione internazionale anti-Isis, di cui fa parte anche l’Italia. Seguiamo con particolare preoccupazione gli ultimi sviluppi e Condanniamo l’attacco da parte di Teheran», continua il ministro degli Esteri. «Si tratta di un atto grave che accresce la tensione in un contesto già critico e molto delicato. In queste ore difficili ... Leggi la notizia su open.online

