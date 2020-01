Decathlon ritira un seggiolino da bicicletta pericoloso (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Raffaello Binelli Chi avesse acquistato da Decathlon un seggiolino per bici tra il 1° ottobre 2018 e il 20 novembre 2019 deve prestare molta attenzione A seguito di alcuni controlli Decathlon ha riscontrato "un rischio potenziale su alcuni lotti" e per motivi precauzionali ga deciso di richiamare il seggiolino portabimbi da biciclette Baby 100 Bclip B’Twin. Come spiega il gruppo il richiamo riguarda i seggiolini venduti tra l’ottobre 2018 e il novembre 2019 (marca B’Twin) con il codice articolo 2538309. “Quando sulla parte frontale della fibbia compare una striscia di colore blu - si legge in una nota di Decathlon - è stato riscontrato che il punto di aggancio della fibbia del bambino, in alcuni casi, può rompersi". Coloro che avessero acquistato il prodotto sono invitati a rivolgersi al negozio Decathlon più vicino. Il seggiolino verrà sostituito (se disponibile) o in ... Leggi la notizia su ilgiornale

