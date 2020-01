Decathlon ritira seggiolino portabebè dal mercato: rischio lesioni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Decathlon ritira alcuni lotti del seggiolino portabimbi da bici “Baby 100 Bclip B’Twin” per “rischio potenziale lesioni ed infortuni”. Il richiamo riguarda alcuni modelli messi in commercio tra l’ottobre del 2018 e il novembre 2019, con il codice 2538309. Si legge sul sito: “Restituiteli”. ritirato seggiolino Decathlon Attraverso una nota pubblicata sul sito internet ufficiale, Decathlon ha annunciato il ritiro dal mercato di alcuni lotti del seggiolino portabimbi da bicicletta “Baby 100 Bclip B’Twin” a causa di “rischio potenziale di incidenti e lesioni”. Secondo quanto si legge dalla comunicazione diffusa, il richiamo riguarderebbe i modelli messi in commercio tra l’ottobre del 2018 e il novembre del 2019, dal codice 2538309. L’azienda avverte: “Quando sulla parte frontale della fibbia compare una striscia di colore ... Leggi la notizia su notizie

