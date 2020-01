De Luca visita la palestra Maddaloni: “Un’attività dal grande valore sociale” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca fa visita alla palestra “Star Judo Club Napoli” di Gianni Maddaloni nel quartiere Scampia. L’incontro è avvenuto nella giornata di ieri, dopo che il maestro di judo aveva palesato le enormi difficoltà per la gestione dell’impianto sportivo che rischiava la chiusura. “La città parte dalle periferie” – racconta De Luca a Scampia – l’aveva già annunciato durante la cerimonia d’apertura allo stadio San Paolo delle Universiadi, dove il boom di spettatori nei palazzetti si era avuto nel quartiere periferico di Ponticelli, ieri lo ha così ribadito nuovamente nell’area nord della città. “Un’attività importante dal grande valore sociale. – continua il Governatore – Qui molti bambini non pagano i corsi di danza, di ginnastica e altro, imparano i veri valori dello sport e della ... Leggi la notizia su anteprima24

