De Luca inaugura il primo centro campano per l’autismo. Stoccata a Salvini: “Da noi no sciacallaggio su epidemia meningite a Bergamo” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nuova Stoccata del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso dell’inaugurazione del nuovo centro pubblico per la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, all’ospedale Maresca di Torre del Greco (Napoli). “Non posso non dedicare un mio pensiero affettuoso a tale Salvini, uomo di Milano – ironizza il politico – Qualche giorno fa c’è stata un’aggressione di una banda di farabuttelli ad un’ambulanza del 118. Bene, hanno avuto lo stomaco di aprire una polemica anche su un episodio che non riguarda le istituzioni civili, riguarda i carabinieri e la polizia, perché il contrasto dei delinquenti spetta a loro. Bene, noi non siamo abituati a fare sciacallaggio“. E continua: “In queste ore si sta registrando quasi un’epidemia di meningite nella provincia di Bergamo: ci sono le ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

