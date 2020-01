De Luca azzanna Salvini: “Cialtrone politico senza umanità” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha ormai perfettamente compreso, come del resto tutti gli addetti ai lavori, che chiunque sarà il candidato del centrodestra alle regionali in Campania in programma tra pochi mesi, il suo vero sfidante è Matteo Salvini. Come sta accadendo infatti in Emilia-Romagna, dove la candidata della Lega, Lucia Borgonzoni, è sostanzialmente una comparsa, mentre Salvini conduce in prima persona la campagna elettorale, così sarà in Campania. De Luca quindi sfida Salvini in maniera diretta: “Non posso non dedicare un mio pensiero affettuoso a Salvini”, ha detto oggi De Luca, “uomo di Milano. Qualche giorno fa c’è stata un’aggressione di una banda di farabuttelli ad un’ambulanza del 118. Bene, hanno avuto lo stomaco di aprire una polemica anche su un episodio che non riguarda le istituzioni ... Leggi la notizia su anteprima24

Luca azzanna Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Luca azzanna