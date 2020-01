Darussafaka-Trento in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming EuroCup basket 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) oggi, 8 gennaio, è in programma la sfida tra Darussafaka Tekfen Istanbul e Dolomiti Energia Trento, valevole per il primo turno della Top 16 di EuroCup 2019-2020 di basket. Il programma prevede un orario d’inizio alle 18.15 per un match che fin da subito nessuna delle due formazioni può permettersi di perdere. Con dei mini-gironi di sole quattro squadre la Top 16 permette pochissimi passi falsi, perché recuperare da una sconfitta può diventare impresa impossibile. A maggior ragione se nella prima fase ci si è qualificati per terzi o quarti e, dunque, sulla carta si è sfavoriti. È questa la situazione per il Darussafaka Tekfen Istanbul e il Dolomiti Energia Trento, le due formazioni che si affronteranno oggi alla Volkswagen Arena. I padroni di casa sono stati campioni dell’EuroCup nel 2018, mentre Trento ha raggiunto la semifinale due anni prima e, dunque, la sfida è tra due ... Leggi la notizia su oasport

