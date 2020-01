Daniele Scardina e Diletta Leotta pubblicano la prima foto di coppia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Anche se le voci su una loro liaison erano già emerse a partire dalla scorsa estate, Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno deciso di aspettare il 2020 per uscire allo scoperto. Così hanno scelto proprie queste ore per mostrarsi agli occhi del pubblico italiano finalmente insieme sui social. Negli ultimi mesi sono state diverse le foto dei due, paparazzati in atteggiamenti intimi e goliardici. Tuttavia, solo poche ore fa, Diletta e Daniele hanno reso ufficiale la loro relazione. Hanno infatti pubblicato la stessa foto sui rispettivi profili social. Diletta Leotta felice e innamorata? Poche ore fa, dunque, Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno pubblicato su Instagram la loro prima foto insieme. Si tratta di uno scatto che li vede felici e sorridenti a bordo di un ring. Diletta indossa una camicetta trasparente e degli occhiali da sole, mostrando al di sotto un costume da bagno ... Leggi la notizia su notizie

