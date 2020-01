Daniele Caimmi tra i 145 Pacer internazionali alla Maratona di Roma (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – Gli angeli del tempo sono pronti a far volare i maratoneti che domenica 29 marzo 2020 arriveranno da tutto il mondo per correre l’Acea Run Rome The Marathon. Una Maratona da correre con il naso all’insu’ ad ammirare monumenti e luoghi unici della Citta’ Eterna, 42,195km intrisi di fascino e storia. Gli angeli del tempo sono i ‘Pacer’, ovvero coloro che in gara avranno il compito di aiutare i partecipanti ad arrivare al traguardo ad un tempo cronometrico finale prestabilito. All’Acea Run Rome The Marathon saranno ben 145 tra uomini e donne, con tempi che andranno dalle 2h50′ fino alle 4h30′ con intervalli di 10′ e poi dalle 4h30′ alle 6h30′ con scaglioni di 15′ minuti. Riconoscerli nella folla sara’ facile, muniti di palloncino colorato non ci si puo’ sbagliare, correre insieme a loro ... Leggi la notizia su romadailynews

