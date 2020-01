Dalla “ripartenza” ai “piedi invertiti”, Crosetti scrive il nuovo vocabolario del pallone (Di mercoledì 8 gennaio 2020) C’è chi lo chiama contropiede, ma ormai suona quasi offensivo. Ma se la chiami ripartenza no. E dal battibecco lessicale tra Capello e Conte su Sky nel post-partita di Napoli-Inter Maurizio Crosetti parte per scrivere un piccolo nuovo vocabolario del pallone moderno, su Repubblica. Dall’inerzia ai piedi invertiti, c’è tutto un mondo di iperboli che Crosetti indaga. Le “catene”, per esempio, “indicano i blocchi di giocatori collocati in senso orizzontale o verticale su una fascia. Molto utili nelle partite da disputarsi sotto la neve”. O quell’ “abisso, volendo, anche filosofico” che è la “densità”. Per la quale Crosetti rimanda “al tardo Kierkegaard” o a una sosta “sul Grande Raccordo Anulare verso le cinque del pomeriggio”. Lì, dove si ferma l’ “inerzia”, una volta ... Leggi la notizia su ilnapolista

