Dal Pino presidente | Abete | «Obiettivo raggiunto»

Giancarlo Abete ha parlato a margine dell'elezione di Paolo Dal Pino come nuovo presidente della Lega Serie A Sono arrivate anche le parole di Giancarlo Abete, presidente ad-interim della Lega Serie A, a margine dell'elezione di Paolo Dal Pino come nuovo numero uno della Serie A. Queste le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb. «L'Obiettivo era quello di ripristinare gli organi della Lega, l'Obiettivo è stato raggiunto al primo colpo della prima data utile dell'8 gennaio. E' motivo di soddisfazione per la Lega che riprende un percorso di normalità dopo le dimissioni di novembre di Miccichè ed è importante anche per la Federazione che mi ha nominato commissario. Il mandato era questo, sapete che era un commissariamento tecnico e non straordinario»

